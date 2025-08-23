Demandan a Rauw Alejandro por derechos de autor

Según reportó Billboard Latino, BM Records presentó la demanda el jueves 21 de agosto, alegando que varias canciones del disco contienen “samples” no autorizados de grabaciones de Playero, pionero del reguetón y figura clave en los inicios del género junto a artistas como Daddy Yankee, detalló peopleenespanol.com

Ahora, es el turno del puertorriqueño Rauw Alejandro, quien ha sido demandado por supuestamente haber utilizado fragmentos de varias canciones del legendario DJ Playero en su álbum Saturno (2022) sin contar con las licencias correspondientes.

A pesar de la fama y el éxito internacional, muchos artistas no se salvan de enfrentar los tribunales. Figuras como Shakira, Bad Bunny y Dua Lipa han lidiado en los últimos años con demandas por derechos de autor y presunto uso indebido de material musical.

Un sample es un fragmento de un audio o sonido preexistente que se reutiliza en una nueva obra musical, o en otro contexto creativo. Esta práctica, conocida como sampling, puede implicar modificar el sonido original (alterar su tono, fragmentarlo o invertirlo) para crear una composición totalmente nueva.

La empresa sostiene lo siguiente:

-“De Carolina” samplea “La gente sabe”.

-“Panties y Brasieres” samplea a “Camuflash”.

-“Dejabu” samplea a “Sigan bailando”.

-“Punto 40” samplea a “Tengo una punto 40”.

“El uso de estas obras se hizo sin obtener una licencia válida”, explicó el abogado de BM Records, Daniel Lifschitz, citado por Billboard Latino. “Por lo tanto, la explotación continua de Saturno infringe los derechos de autor de las obras de Playero que pertenecen a BM”, dijo.

La demanda también apunta contra Sony Music Latin y el sello independiente Duars Entertainment, responsables de la publicación del disco.

La compañía reclama hasta 150 mil dólares por daños y perjuicios por cada canción presuntamente infringida. Lo llamativo del caso es que el propio DJ Playero aparece acreditado en varias de las canciones de Saturno y, al momento de su lanzamiento, promovió el álbum con entusiasmo en redes sociales.

Ni Rauw Alejandro, ni Playero ni sus representantes han respondido a las consultas de Billboard sobre si existió autorización personal. Esto abre la posibilidad de que el verdadero conflicto legal no sea con el artista, sino entre BM Records y el productor sobre quién tiene derecho a licenciar su catálogo.

La situación recuerda a la demanda que BM Records interpuso en 2021 contra Bad Bunny por el tema Safaera, donde también se alegó el uso de samples de Playero sin licencia.

En esa ocasión, Playero se deslindó, afirmando que escuchar su trabajo en un éxito global era “una sensación hermosa”. El caso terminó en 2023 con un acuerdo entre Bad Bunny y BM Records.