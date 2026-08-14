Demandan a Selena Gomez y su mamá, por presunto fraude

La demanda se presentó este jueves 13 de agosto ante un tribunal federal de Delaware y también señala como demandados a Pierson y a Wondermind Global. Los inversionistas buscan recuperar su dinero, además de daños, costos legales y honorarios, y solicitaron un juicio con jurado, detalla quien.com

Dos grupos de inversionistas aseguran que las fundadoras presentaron una imagen falsa sobre la situación financiera, la estructura y las perspectivas de crecimiento de la compañía para obtener casi 1.2 millones de dólares.

Selena Gomez y su mamá, Mandy Teefey, enfrentan una demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que ambas fundaron junto con la empresaria Daniella Pierson.

De acuerdo con la demanda, Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC invirtieron cerca de 1.2 millones de dólares en 2022 después de recibir información que, según los demandantes, presentaba a Wondermind como una compañía con la infraestructura, el liderazgo y los recursos necesarios para convertirse en una plataforma rentable de salud mental.

Los inversionistas sostienen que esa información no correspondía con la realidad de la empresa. Entre las acusaciones figura que Selena Gomez no cumplió con las obligaciones que asumió como responsable de marketing.

Los demandantes aseguran que su participación, su enorme audiencia en redes sociales y sus apariciones en televisión fueron elementos importantes para convencerlos de invertir, pero que la cantante y actriz no desarrolló la actividad que, según el acuerdo, debía realizar para impulsar la compañía.

La demanda también señala que la aplicación de Wondermind nunca se desarrolló y que varias iniciativas comerciales y alianzas anunciadas no llegaron a concretarse.

Uno de los elementos más llamativos de la demanda son las supuestas alianzas que Wondermind presentó como parte de su potencial.

Según los inversionistas, los materiales utilizados para atraer capital mencionaban interés o confirmaciones para entrevistas o portadas con figuras como Camila Cabello, Elton John, Drake y Megan Thee Stallion, además de Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

Los demandantes sostienen que esas iniciativas no se materializaron y que la empresa utilizó nombres de alto perfil para proyectar una imagen de crecimiento que no correspondía con su situación real.

La demanda que enfrentan Selena Gomez, su mamá y las personas relacionadas con la fallida startup resulta especialmente significativa porque Wondermind comenzó con una valoración considerable para una empresa que todavía no generaba ingresos.

La compañía se anunció en 2021 y comenzó operaciones en 2022 con Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson como cofundadoras.

Su objetivo consistía en convertir la conversación sobre salud mental en una experiencia cotidiana bajo el concepto de “mental fitness”, mediante contenidos editoriales, entretenimiento, herramientas y productos.

En agosto de 2022, Wondermind consiguió 5 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Serena Ventures, la firma de capital de riesgo de Serena Williams.

La operación situó la valoración de la startup en 100 millones de dólares, según Forbes. La compañía, sin embargo, comenzó a mostrar problemas financieros antes de alcanzar los objetivos que sus fundadoras plantearon.

En mayo de 2025, Forbes reportó que Wondermind atravesaba una crisis de liquidez, con empleados que denunciaban retrasos en sus pagos y deudas con trabajadores independientes y proveedores. Poco después, la empresa despidió a nueve de sus 15 empleados, equivalente a 60 por ciento de su plantilla.

La demanda retoma además señalamientos publicados anteriormente sobre el supuesto consumo de sustancias de Mandy Teefey y su impacto en la administración de Wondermind.

Teefey rechazó esas acusaciones cuando aparecieron en la prensa. En declaraciones difundidas por TMZ, calificó las versiones como mentiras y aseguró que provenían de empleados inconformes.