$!Demandará Gloria Trevi al youtuber Chumel Torres

Del tema habló Sergio Ramírez, abogado defensor de la cantante, quien le comentó al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano las acciones que van a emprender, aunque no quiso dar todos los nombres de los comunicadores que serán objeto de demanda, informó publimetro.com

“Han habido ataques fuertes tanto a su persona como a su integridad emocional, mismas que le han venido ocasionando un detrimento en su patrimonio, es una mujer que por más trabajo que hace no ha podido tener desde hace muchos años patrocinio alguno. Ninguno de los conciertos tienen patrocinio alguno y mucho de ello deviene de estos malos hábitos de algunas personas que están en medios de comunicación que aseguran que ella es objeto de trata de personas, de trata de menores”, señaló Ramírez.

Uno de los demandados será el presentador y YouTuber, José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, con quien se verán los ataques de género que ha venido cometiendo él y sobre los cuales no existe sustento.

En este sentido, Sergio Ramírez aclaró lo siguente. “No solo existe un daño moral. Si no ya hay antecedentes que determinan cuestiones de violencia de género. No solo es un daño moral si no un tema de violencia de género cometido contra la señora Gloria Trevi”.

El youtuber resaltó ha llevado a cabo acciones que han lastimado la imagen pública y cuestiones emocionales de la cantante. De hecho en uno de los mensajes que ha publicado en sus redes sociales está este. “Mira, si Gloria Trevi pudo tener una red de tráfico infantil y luego sacar una canción feminista ya todo se puede” detalló.