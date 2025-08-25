Demandarán a Robbie Williams por los derechos de autor del tema ‘Angels’

El artista irlandés Ray Hefferman demandará a Robbie Williams para reclamar parte de las ganancias de Angels, uno de los temas más emblemáticos de la carrera del cantante británico.
De acuerdo con el diario Irish Independent, Hefferman acudirá a tribunales en Reino Unido y Alemania con el argumento de que una directiva de la Unión Europea le permite exigir un pago retroactivo gracias a la llamada “cláusula superventas”, que protege a los autores en casos de éxitos masivos.
Hefferman sostiene que Williams adquirió los derechos de la canción en 1997 por 7 mil 500 libras esterlinas (unos 8 mil 600 euros al cambio actual), pero nunca cumplió la promesa de incluir su nombre en los créditos del álbum Life thru a Len’s.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Asa Park (@asaparked)
Una publicación compartida por Asa Park (@asaparked)
La historia se remonta a las Navidades de 1996, cuando Hefferman conoció a Williams en un pub de Dublín. El británico, recién salido del grupo Take That, escuchó Angels in Paris, tema que el irlandés había compuesto meses antes tras la pérdida de un embarazo de su pareja, señala milenio.com
El compositor también cuestionó la falta de protección a quienes firman contratos sin dimensionar el impacto de su obra. “Como compositores, a menudo nos dicen: ‘Ah, sí, pero firmaste el contrato. Mala suerte, así es el negocio de la música’. ¿Pero por qué nos tratan tan a la ligera, sobre todo cuando nuestras canciones son la piedra angular de todo el espectáculo?”.
El proceso judicial apenas comienza y podría sentar un precedente en materia de derechos de autor en Europa. La llamada “cláusula superventas” de la Unión Europea abre la puerta a que otros creadores busquen una compensación retroactiva por obras que, pese a haber sido vendidas a bajo costo, terminaron convirtiéndose en fenómenos globales.
Por ahora, Robbie Williams no ha emitido declaraciones sobre la demanda, mientras Angels continúa sonando como una de las canciones más icónicas del pop británico.