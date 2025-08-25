Demandarán a Robbie Williams por los derechos de autor del tema ‘Angels’

El artista irlandés Ray Hefferman demandará a Robbie Williams para reclamar parte de las ganancias de Angels, uno de los temas más emblemáticos de la carrera del cantante británico.

De acuerdo con el diario Irish Independent, Hefferman acudirá a tribunales en Reino Unido y Alemania con el argumento de que una directiva de la Unión Europea le permite exigir un pago retroactivo gracias a la llamada “cláusula superventas”, que protege a los autores en casos de éxitos masivos.

Hefferman sostiene que Williams adquirió los derechos de la canción en 1997 por 7 mil 500 libras esterlinas (unos 8 mil 600 euros al cambio actual), pero nunca cumplió la promesa de incluir su nombre en los créditos del álbum Life thru a Len’s.