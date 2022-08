Demi Lovato vuelve a pedir que la traten como ‘ella’

Fue en mayo de 2021 cuando Demi Lovato afirmó que era “no binaria”, lo que significa que no se identificaba ni como mujer ni como hombre y que usaría “they” y “them” como sus “pronombres preferidos”, ya que no refieren a ningún género específico.

Pero recientemente, la intérprete de Skyscraper, Cool for the summer, Sorry not sorry, entre otros temas, mediante una nueva entrevista en el podcast Spout, dijo que volvió a usar los pronombres “she” y “her” (ella y su, en español), que se alinean con su biología como mujer.

Demi Lovato dijo que es una “persona fluida” y que ya no siente el equilibrio entre “energía masculina y femenina” que tenía el año pasado.

“Cuando me enfrenté a la opción de entrar al baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer”, recordó.

La cantante explicó que ahora se siente más predominantemente femenina y usará pronombres que se correlacionen con esos sentimientos.