Demi Moore sorprende en Milán con nuevo look

La reconocida actriz Demi Moore, de 63 años, apareció en la Semana de la Moda de Milán con un drástico cambio de imagen, dijo adiós a la melena negra y larga y sorprendió con un corte tipo “bob” recto y con acabado húmedo.
En el Palazzo delle Scille, donde Gucci presentó su colección Otoño/Invierno 2026. Moore no solo debutó nuevo look, sino que lo hizo con un conjunto total de cuero negro, gafas de sol de gran tamaño y tacones de punta, acompañada de su inseparable chihuahua Pilaf, quien descansó en su regazo durante toda la pasarela, de acuerdo con elimparcial.com.
La transformación ha generado tal revuelo en redes sociales que muchos usuarios no han dudado en relacionar su rejuvenecida apariencia con su más reciente película de terror, The Substance, preguntándose en tono de broma si la actriz habría recurrido a “la sustancia” para verse así.
El responsable de esta transformación capilar es Brad Goreski, estilista de la actriz, quien compartió en sus redes sociales un video mostrando el look completo. En las imágenes se puede apreciar el meticuloso trabajo detrás del corte tipo bob, que deja el rostro de Moore completamente descubierto y enmarcado por un efecto mojado que aporta sofisticación y modernidad.
Goreski ha trabajado anteriormente con otras celebridades y es conocido por su estilo vanguardista, pero en esta ocasión logró que su cliente se volviera tendencia mundial en cuestión de horas.
Una publicación compartida por Demi Moore (@demimoore)
Las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar. Miles de usuarios han elogiado la nueva apariencia de la actriz con calificativos como “fresca”, “asombrosa” y “renovada”. Los comentarios positivos destacan cómo el corte le resta años visibles y le aporta un aire juvenil sin perder la elegancia que la caracteriza.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el humor con el que muchos seguidores han relacionado este cambio con su carrera actoral. Las referencias a The Substance —película de terror donde Moore interpreta a una mujer que recurre a una misteriosa droga del mercado negro para crear una versión más joven de sí misma— se han multiplicado en publicaciones y comentarios.
Algunos memes sugieren que la actriz “habría usado la sustancia en la vida real”, mientras otros bromean diciendo que “el estudio de grabación debería investigar a Demi por conseguir esos resultados sin efectos especiales”.
La actriz no fue la única figura destacada en el evento. El desfile contó con la participación de modelos de talla internacional como Kate Moss, Emily Ratajkowski y Karlie Kloss, quienes desfilaron las propuestas de la firma italiana para la próxima temporada de frío.
La presencia de Moore entre el público VIP, con su nueva imagen y su pequeña mascota, generó casi tantas fotografías como las modelos en pasarela, demostrando el poder de convocatoria que aún mantiene la protagonista de Ghost.