Demi Moore sorprende en Milán con nuevo look

La reconocida actriz Demi Moore, de 63 años, apareció en la Semana de la Moda de Milán con un drástico cambio de imagen, dijo adiós a la melena negra y larga y sorprendió con un corte tipo “bob” recto y con acabado húmedo.

En el Palazzo delle Scille, donde Gucci presentó su colección Otoño/Invierno 2026. Moore no solo debutó nuevo look, sino que lo hizo con un conjunto total de cuero negro, gafas de sol de gran tamaño y tacones de punta, acompañada de su inseparable chihuahua Pilaf, quien descansó en su regazo durante toda la pasarela, de acuerdo con elimparcial.com.

La transformación ha generado tal revuelo en redes sociales que muchos usuarios no han dudado en relacionar su rejuvenecida apariencia con su más reciente película de terror, The Substance, preguntándose en tono de broma si la actriz habría recurrido a “la sustancia” para verse así.

El responsable de esta transformación capilar es Brad Goreski, estilista de la actriz, quien compartió en sus redes sociales un video mostrando el look completo. En las imágenes se puede apreciar el meticuloso trabajo detrás del corte tipo bob, que deja el rostro de Moore completamente descubierto y enmarcado por un efecto mojado que aporta sofisticación y modernidad.

Goreski ha trabajado anteriormente con otras celebridades y es conocido por su estilo vanguardista, pero en esta ocasión logró que su cliente se volviera tendencia mundial en cuestión de horas.