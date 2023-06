Santo niño de la Esperanza!! No quiero ser intrigosa, ni poner en duda la reputación de Brendita, esposa de MARIO BEZARES, pero su hijo ALEJANDRO, el mayor cada día se parece más a PAUL STANLEY 😱😱 ¿Será que...? Ay no Dios mío, perdóname por ser tan mal pensada. pic.twitter.com/QMiaqdmctZ

Tras el escándalo, Mario Bezares y su esposa mandaron a hacer unas pruebas de ADN en 2001 en la que se comprobó que Alan es su hijo. La prueba se la aplicaron con el fin terminar de una vez por todas los rumores que surgieron sobre el tema.

Y fue la misma esposa de Mario Bezares quien publicó recientemente en su cuenta de Instagram la prueba de ADN donde demuestra que Alan es hijo de ella y el comediante y coreógrafo.

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de, hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad, no obstante, eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡Basta ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto”, empezó el comunicado que redactó junto a las imágenes de la prueba de ADN.