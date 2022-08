“Como todos ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas e inspiradoras. Estoy tratando de mantenerme positiva para apoyar a quienes me necesitan, soy una persona muy reservada así que esto es muy difícil para mí”, escribió.

“Estoy pidiendo apoyo y plegarias para mi hermana, mi único familiar cercano... Los médicos no saben cuándo va a salir de este estado de coma que no fue inducido”, dijo. “Ella es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años más en su vida. Pensamientos, plegarias y apoyo se aprecian en este momento”, agregó.

Dowse encarnó a Yvonne Teasley, subdirectora de la escuela secundaria West Beverly Hills, su última aparición fue en la temporada 10 cuando fue invitada a la boda de David y Donna.

La actriz fue parte de The Guardian y trabajó en cine en películas como Ray, Amor a colores y Réquiem por un sueño. Como directora trabajó en Remember Me: The Mahalia Jackson Story, protagonizada por Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams y Columbus Short.