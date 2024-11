Denuncia Aleks Syntek perfiles falsos que piden dinero a sus fans

El cantante Aleks Syntek alertó a sus seguidores sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales que están utilizando su nombre para solicitar dinero.

La denuncia fue realizada a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó. “Mucho cuidado, hay muchos perfiles falsos míos, le están pidiendo dinero a la gente”.

“Queridos todos, últimamente y de manera reiterada, se han venido creando cuentas falsas en redes sociales que se hacen pasar por mi, abordando a mis fans y seguidores por mensajes directos o incluso en comentarios dentro de mis publicaciones en mis redes oficiales pidiéndoles que les manden mensaje o agreguen como amigos”, señala el cantante.

Agregó que no existen cuentas o perfiles adicionales a sus redes oficiales debidamente verificadas.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, Syntek habló sobre el problema y señaló la necesidad de fortalecer la legislación en el ámbito digital.

“Sí creo que las leyes deberían de ser más ágiles y legislar leyes digitales, no solamente para eso, ya viste lo que pasó con la Inteligencia Artificial con Taylor Swift, que le sacaron fotos que no eran reales, y así han hecho voces de gente que está diciendo cosas que no son reales”, comentó el músico.