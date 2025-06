Denuncia Ángela Aguilar violencia digital

“La salud mental, para mí es muy importante, el cyberbullying es una de las causas más altas para que menores de 18 años atenten contra su vida. Entonces definitivamente es un problema que tenemos no solamente como artistas, sino como seres humanos”, agregó.

La cantante ha sido objeto de críticas y ataques en redes sociales desde su relación con Christian Nodal, lo que ha intensificado el acoso en línea hacia ella, señala quien.com

Para enfrentar esta situación, Ángela ha recurrido al apoyo de su familia y ha enfatizado la importancia de centrarse en la salud mental y mantener un entorno familiar sólido.

“Siento que no hay mucho qué hacer, más que enfocarse en tu salud mental, enfocarse en crear un núcleo de familia, un entorno que te pueda respaldar”, expresó.

Por otra parte, hace unos meses, en entrevista con Pati Chapoy reveló el consejo que su papá le dio sobre leer comentarios sobre ella en redes sociales.

“Siempre me dijo que no leyera ni los buenos ni los malos porque me iba a creer los dos. Y aún viviendo entre tanta crueldad, entre tanto ruido, lo más bonito que yo siempre he tenido, que ahora lo aprecio aún más, es la familia. Me respaldo mucho en la gente que me levanta, que me hace más grande y guardar silencio”, finalizó.