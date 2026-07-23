Denuncia Belinda amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio, de hecho, amenazas de muerte; yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte”.

Belinda explicó que jamás imaginó que la conversación escalaría a ese nivel y aprovechó el mensaje para pedir a sus seguidores que no respondan al odio con más ataques.

La cantante reveló que, tras la ola de críticas en redes sociales, comenzó a recibir amenazas de muerte y miles de mensajes agresivos, situación que la llevó a eliminar una de sus publicaciones por salud mental.

Belinda reapareció a través de su canal de difusión en Instagram para explicar el difícil momento que atraviesa después de la controversia que surgió por sus declaraciones sobre la colaboración que prepara con Danna.

La controversia comenzó después de que se publicó una entrevista, donde Belinda habló sobre el lanzamiento de un dueto con Danna y destacó la importancia de esta colaboración, señala quien.com

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”, declaró en la revista Vogue.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una referencia a Kenia Os, con quien lanzó anteriormente la canción Jackpot, lo que desató una intensa discusión entre seguidores de ambas artistas en redes sociales.

La intérprete de Heterocromía insistió en que nunca buscó alimentar enfrentamientos y llamó a privilegiar los mensajes positivos.

“Quiero pedirles que recibamos los comentarios positivos y cuando recibamos comentarios negativos, no respondamos con odio o hate, porque estamos en un mundo donde demasiado odio hay en general”.

Belinda explicó que la gravedad de los ataques la obligó a eliminar el comentario que había publicado, dejando claro que la decisión no estuvo relacionada con ninguna diferencia hacia otra artista.

“Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie, de hecho soy la persona más amorosa y cariñosa del mundo”. También pidió que los fandoms establezcan límites y reiteró que nunca promoverá campañas de odio. “Para nada soy una persona que incita al hate”, recalcó.

La cantante aprovechó el mensaje para reiterar el respeto que siente por sus colegas y aclarar el verdadero sentido de sus declaraciones sobre Danna. “Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos respeto y ese respeto siempre se lo he dado a mis compañeras”.

Más adelante precisó que sus comentarios hacían referencia exclusivamente a la historia que comparte con Danna. “Una vez más quiero aclarar que, cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Danna y yo porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida”.

Finalmente, la cantante pidió poner fin a los ataques que ha recibido durante los últimos días y llamó a construir una comunidad más respetuosa: “He recibido miles de mensajes agresivos, por eso para mí es muy importante parar estos insultos porque a mí no me gusta, no me manejo así”.