“Un regidor me invita a apoyar al colectivo y accedí porque siempre he apoyado temas de tolerancia, de respeto, niños con Cáncer, temas del medio ambiente, difusión de la cultura, cultura de Paz, en fin; ya había cantado en el San Diego Pride en California y esta fue la primera ocasión en mi país y además estuvo Toñita ‘La Negra de Oro’ y Elvira ‘El Viscocho’”, detalló.

Agregó que público estuvo maravilloso, todo fluyó (30 julio) y el día primero de agosto, pero en el Instituto municipal de Cultura de Culiacán le fue solicitada su renuncia; la cual resaltó no puede aceptar por su condición de salud y necesidad de llevar su tratamiento en tiempo y forma, por lo que no puede discontinuarlo.

“Yo para el instituto realizaba las actividades de canto, conducción y realización de entrevistas; además lo representé en distintos eventos dentro y fuera del Estado; así como para otras paramunicipales que me solicitaban”.

Dijo, viajó al Festival Mundial del Bolero y a su regreso descubre que le dieron de baja desde el día 12 de agosto; sin que nadie se lo notificara, y que todavía acudió a un llamado antes de viajar a promover una actividad del Instituto.

“Tengo 29 años desempeñándome en el ámbito artístico y cultural; representando a Sinaloa y ganando premios. Además de participar activamente en proyectos de participación ciudadana, y todo lo que estimule el bienestar común, de la familia y los derechos de todos”.

Por lo que el cantante hace un llamado a las autoridades para que le permitan seguir trabajando y tener acceso al servicio de salud que tanto, dijo, necesita.

“A mí me gusta llevarme bien con todo el mundo; no tengo ningún conflicto con nadie; no milito en ningún partido político, siempre me he manejado como los hacemos los artistas de manera neutral y con un enfoque en buscar soluciones; he sido cien por ciento institucional, estoy seguro que hablando se entiende la gente; yo respeto el trabajo de todos, no tengo nada malo que decir, desconozco de temas políticos, sin embargo para mí es importante que no me dañen en mi integridad y salud”.

Varela dejó claro también que ha colaborado gustoso con tantas instituciones de Sinaloa, con los DIF municipales y el Estatal, por lo que apela a que habrá personas que tengan el criterio y corazón para resolver esta situación de una buena forma, ya que resalta es injusto y doloroso estar en esta situación sin deberla ni temerla.