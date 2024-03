El cantante de corridos tumbados Luis R. Conriquez denunció que fue golpeado por su ex esposa y su ex suegra, quienes le dejaron lesiones en el cuerpo.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el famoso cantante explicó que desde el pasado mes de enero se separó de su ex pareja derivando diferentes problemas en su vida privada. Actualmente, continúan en proceso de divorcio.

De acuerdo con el cantante, aunque se dicen muchas cosas de su separación y señalan que su ex esposa fue la “mujer del proceso” no puede continuar con ella porque ya no se sentía a gusto, detalló milenio.com

“Se dice mucho que la primera esposa, que la mujer del proceso, sí, es la mujer del proceso y mis respetos para ella, pero cuando tú no estás agusto con alguien te tienes que ir... mi vida personal es una y la vida de Luis R es la de un artista que está para ustedes”.