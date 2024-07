“Ayer a una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar y yo pensaba que eso ya no pasaba”, dijo visiblemente molesta.

En su video, el cual compartió acompañado con la descripción. ”Si has sido víctima de discriminación ten claro que no es tu culpa, no es personal y no tiene que ver con quién eres. Actos como este no definen tu valor. Háblalo, busca ayuda. No te avergüences de sólo ser. Quien tiene que cambiar no eres tú. Te abrazo fuerte La discriminación es un delito”, señala el mensaje.

La actriz arremetió contra el establecimiento e invitó a la sociedad a tomar acciones en caso de presenciar estos casos en contra de otras personas, además enfatizó la importancia de darle visibilidad pues de no darle la importancia, “seguirán pasando”.

“No podemos seguir participando en esto, y que si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase pues que las tome porque la discriminación no está chida”, sentenció. “Si no lo mencionamos y si no lo decimos va a seguir pasando, me parece nefasto que haya lugares que hagan esto con la vulnerabilidad de la gente”.

Michelle Rodríguez continuó su mensaje mencionando que le parece violento que aún existan actos de discriminación en cualquier espacio, especialmente en un antro, un lugar dedicado al entretenimiento, señala milenio.com

“Ella no tenía razón por la cual no ser no siquiera bienvenida, recibida en tal establecimiento...¿Quiénes somos para decir, tú no? Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal en un antro que es un lugar de ‘entretenimiento’”, agregó. La actriz retomó su mensaje social destacando que “luego la gente dice que aún se exagera” al denunciar actos de discriminación y envió un mensaje a las personas que han sufrido estas situaciones.

En su mensaje, envió un abrazo a todas las personas que se identificaran con su mensaje y destacó su molestia contra el establecimiento mencionado, asegurando que, pese a que nunca irá, igual considera que le prohibirían la entrada por ser quien es.