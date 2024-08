Maluma denunció que le robaron su celular mientras participaba en la Expo Internacional Equina Feria de las Flores, en Rionegro aledaña a Medellín.

“Este fin de semana que estuvimos viendo nuestra potranca en compañía de mis amigos de el criadero Dos Aguas, a la salida me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular... Iba a armar un escándalo, pero como que me arrepentí y dije: ‘bueno, lo que fue, fue’, el problema es que no he podido recuperar mi ICloud”