Lythogoe negó las acusaciones, según el portal de entretenimiento TMZ. Según documentos judiciales, Abdul denunció inmediatamente la agresión por parte de Lythgoe, una productora de American Idol en ese momento, a sus representantes, pero no tomó medidas por temor a perder su trabajo, según la demanda.

Además, los contratos de Abdul le prohibían hablar, según la demanda. Otro presunto asalto tuvo lugar años después, cuando Abdul trabajaba como juez en So You Think You Can Dance, según documentos judiciales. La estrella, de 61 años, disfrutó de una renovada popularidad a principios de la década de 2000 interpretando a juez en series de televisión de talentos.

La demanda se presentó días antes de la fecha límite de presentación del 31 de diciembre establecida en virtud de la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual de California. La legislación permite a las personas presentar ciertas demandas por abuso sexual.