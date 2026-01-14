Denuncian a Julio Iglesias por agresión sexual a dos de sus ex trabajadoras

La ONG Women´s Link Worldwide interpuso una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional en nombre de dos extrabajadoras del cantante por trata de seres humanos y agresión sexual. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

De qué se le acusa

Los hechos habrían sucedido entre octubre y enero de 2021 y podrían constituir:

Trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado.

Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual: Acoso y agresión sexual.

Delitos contra los derechos de los trabajadores por condiciones laborales abusivas.

Aunque la denuncia incluye a Iglesias como el autor principal de los hechos, también se incluye a dos colaboradoras del cantante.

La denuncia y los testimonios

En una investigación exclusiva de ElDiario.es junto a Univisión Noticias se revela el testimonio de dos ex empleadas quienes relataron haber sufrido las agresiones sexuales que se daban en medio de un ambiente de control cuando aún trabajaban con el cantante en 2021.

En medio del relato han dado a conocer que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales en lo que además se incluía vejaciones físicas y verbales, insultos y humillaciones laborales en su jornada laboral.

Estas mismas mujeres son quienes denunciaron los hechos ante la justicia española. Una de ellas recalca la importancia de la denuncia pues argumenta que no se trata de hechos aislados:

“Quiero que ese sea el impacto, que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia. No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico y sexual”, afirma.

La ONG busca garantizar los derechos y la protección de las denunciantes y pide que se tomen las siguientes medidas cautelares:

Evitar el contacto directo entre las denunciantes y sus familiares, de una parte, y los sospechosos de la infracción, de otra.

Tomar medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y sus familiares y en particular para impedir cualquier información que pueda facilitar su identificación.

Si se considera tomar declaración de las denunciantes se deberán dar con las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta que las agraviadas no residen en España y que son mujeres que denuncian delitos sexuales y de trata de personas, a fin de evitar procesos de revictimización.

Las medidas adoptadas deberán evitar en la medida de lo posible la revictimización de las denunciantes que siguen empleadas por el denunciado.

Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, confirmó que la Fiscalía aún no ha tomado una decisión, dos de estas medidas están en progreso: la fiscalía tomará declaración a las denunciantes, aunque aún se desconoce la fecha, un paso importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y Laura; y la segunda es que la Fiscalía les ha otorgado la condición de testigas protegidas.

Por el momento ni el cantante, ni sus representantes legales han emitido comunicado sobre las acusaciones.