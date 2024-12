Denzel Washington recibe el bautismo y licencia de ministro en Nueva York

El actor de Gladiator II Denzel Washington fue bautizado en la Iglesia de Kelly, en Harlem, Nueva York.

El evento fue transmitido en vivo a través de su página oficial de Facebook, mostrando el momento en que Washington recibió el bautismo y su certificado. Durante la ceremonia, también se le otorgó una licencia de ministro, lo que le permitirá ser ordenado en el futuro.

Antes de la ceremonia, el actor compartió algunas palabras con la congregación sobre su fe y la importancia del momento, mencionando que, a sus casi 70 años, había sido un proceso largo, pero finalmente lo había logrado.

También recordó una profecía que le hizo una mujer cuando tenía 20 años, quien le dijo que viajaría por el mundo y predicaría ante millones de personas.

“Ella me dijo: ‘Muchacho, vas a viajar por el mundo y predicarles a millones de personas’. Ni siquiera sabía deletrear la palabra profecía. Mi madre escribió la palabra profecía. 50 años después, miro a Dios. Si él puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por ti. El cielo es literalmente el límite y no hay límites para el cielo. A Dios sea la gloria. ¡Aleluya¡ todo lo que pueda hacer, lo haré por esta iglesia, el Todopoderoso. Sólo quiero estar entre ellos cuando los santos marchen”, señaló.