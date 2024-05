Su rostro de felicidad era evidente. ”Qué cosa más bonita estar acá en Culiacán esta noche por primera vez, han pasado los días de mucha adrenalina y de muchos momentos maravillosos, súper lindos. Debo decir que esta ciudad nos sorprendió gratamente, porque así lo siento, y porque llevo un poco el sentimiento en general, a veces se cree que cada ciudad es la misma cosa, y hoy yo te amo a ti” dijo en medio de sonoros gritos por parte de sus fans.

Agregó “Realmente ayer -jueves- fue una noche impresionante y dormimos poquito, y hoy no sabíamos con qué nos íbamos a topar, y todavía hoy leyendo al público de Culiacán, nos vamos conociendo un poquito más, y saben qué, hay algo que seguiré diciendo cada vez que vamos a los sitios: ‘hagan los que se les de la gana, porque esto dura tan poquito, que la gente no se pone de pie, no grita, no canta, por considerar al otro, esto es un espacio para hacer lo que nos de la gana, hagan lo que quieran y que se jodan”, abundó recibiendo el apoyo de sus seguidores.