Derrochan amor Kenia Os y Peso Pluma en una piscinada

El cantante compartió también que ha estado trabajando duro en el estudio, y que pronto lanzará una sorpresa musical para sus fans. “En lo próximos días vamos a estar soltando una rola por ahí, para que estén bien pendientes.

Además, recordó que el próximo 15 de julio es el cumpleaños de su amor Kenia Os, por lo que pidió que no olvidaran felicitarla. “Que no se les olvide”, se escucha decir a Kenia, “El que no la felicite se las va a ver conmigo, entonces tienen que mandarle sus felicitaciones, mandarle su regalito, porque le encantan los regalitos a mi mujer”, subrayó el intérprete.

”Estoy muy feliz, muy contento, disfrutando de la vida con mi mujer”, dijo, invtándola a aparecer en el video, a lo que ella se negó por un momento por no estar maquillada y traer solo un chongo en el cabello, llenándolo de besos entre risas.

Después de esto, Peso Pluma señala que seguirán disfrutando de este grandioso día juntos. “Les mando un abrazo, un beso en el nudo del globo, y mi mujer también”, no sin antes recordarles que apoyen el sencillo que la mazatleca lanzó recientemente titulado ¡Hay mami!, concluyendo así la transmisión.