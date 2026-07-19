Desalojan concierto de Bad Bunny en Milán, por fuerte lluvia y granizo

Lo que prometía ser una noche histórica para los seguidores de Bad Bunny en Italia terminó de forma inesperada. El segundo y último concierto del cantante puertorriqueño en Milán tuvo que ser suspendido y posteriormente evacuado debido a un fuerte temporal de lluvia, tormenta eléctrica y granizo que afectó la ciudad durante la noche del sábado. Miles de personas que se encontraban reunidas en el Hipódromo SNAI La Maura tuvieron que abandonar el recinto por instrucciones de las autoridades, luego de que las condiciones meteorológicas empeoraran en cuestión de minutos. El espectáculo formaba parte de la gira mundial Debí tirar más fotos, con la que el artista recorre Europa tras el éxito de sus presentaciones en España y otros países, señala elimparcial.com

❗️Annullato il concerto di Bad Bunny a causa di un violento temporale a Milano. pic.twitter.com/MDG6pVL8J9 — Trash Italiano (@trash_italiano) July 18, 2026

El concierto comenzó alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, tal como estaba previsto. Sin embargo, poco después de iniciado el espectáculo comenzó a caer una intensa lluvia sobre el recinto. De acuerdo con medios italianos, Bad Bunny y su equipo detuvieron la música y las coreografías durante aproximadamente diez minutos con la esperanza de que el mal clima disminuyera y el evento pudiera continuar normalmente. No obstante, la tormenta se intensificó rápidamente y fue acompañada por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y granizo, lo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de evacuar completamente el lugar para proteger a los asistentes.

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos 📹... pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026