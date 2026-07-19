Desalojan concierto de Bad Bunny en Milán, por fuerte lluvia y granizo

Lo que prometía ser una noche histórica para los seguidores de Bad Bunny en Italia terminó de forma inesperada. El segundo y último concierto del cantante puertorriqueño en Milán tuvo que ser suspendido y posteriormente evacuado debido a un fuerte temporal de lluvia, tormenta eléctrica y granizo que afectó la ciudad durante la noche del sábado.
Miles de personas que se encontraban reunidas en el Hipódromo SNAI La Maura tuvieron que abandonar el recinto por instrucciones de las autoridades, luego de que las condiciones meteorológicas empeoraran en cuestión de minutos.
El espectáculo formaba parte de la gira mundial Debí tirar más fotos, con la que el artista recorre Europa tras el éxito de sus presentaciones en España y otros países, señala elimparcial.com
❗️Annullato il concerto di Bad Bunny a causa di un violento temporale a Milano. pic.twitter.com/MDG6pVL8J9— Trash Italiano (@trash_italiano)
July 18, 2026
❗️Annullato il concerto di Bad Bunny a causa di un violento temporale a Milano. pic.twitter.com/MDG6pVL8J9
El concierto comenzó alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, tal como estaba previsto. Sin embargo, poco después de iniciado el espectáculo comenzó a caer una intensa lluvia sobre el recinto.
De acuerdo con medios italianos, Bad Bunny y su equipo detuvieron la música y las coreografías durante aproximadamente diez minutos con la esperanza de que el mal clima disminuyera y el evento pudiera continuar normalmente.
No obstante, la tormenta se intensificó rápidamente y fue acompañada por fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y granizo, lo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de evacuar completamente el lugar para proteger a los asistentes.
AVISO ⛈️Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹 Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.Créditos 📹... pic.twitter.com/qzHjXAGSK0— Geól. Sergio Almazán (@chematierra)
July 19, 2026
AVISO ⛈️Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹 Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.Créditos 📹... pic.twitter.com/qzHjXAGSK0
El concierto se realizaba en el Hipódromo SNAI La Maura, ubicado en la periferia de Milán, donde se congregaron alrededor de 80 mil espectadores, cifra similar a la registrada durante la primera fecha del artista en esa ciudad.
En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a miles de personas abandonando el recinto bajo una intensa lluvia mientras buscaban refugio. Otras grabaciones mostraron largas filas y aglomeraciones en estaciones del Metro de Milán cercanas al recinto, debido a la evacuación masiva.
La operación fue coordinada por elementos del cuerpo de bomberos, servicios de emergencia y autoridades locales, quienes supervisaron la salida ordenada del público.
En varios videos puede verse cómo el escenario quedó bajo una intensa lluvia mientras el público comenzaba a abandonar el lugar. Otros asistentes documentaron la caída de granizo y las complicaciones para salir del recinto debido a la gran cantidad de personas que intentaban dirigirse al transporte público al mismo tiempo.
Algunos aficionados también mostraron cómo la tormenta sorprendió al público apenas unos minutos después de iniciada la presentación, lo que impidió que el concierto continuara con normalidad.