$!Desaparecen dos artistas colombianos en Polanco, CDMX; Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizarlos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que consideró como su amiga y “compañera de lucha desde el M19”, que colabore en la localización del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar y de su compañero, Jorge Herrera.
El mandatario colombiano señaló que ambos músicos presuntamente desaparecieron después de ofrecer un concierto en Sonora, “quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.
“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, publicó el presidente en sus redes sociales.
“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.
Sánchez Salazar es un cantante colombiano del género urbano, conocido como B-King. En tanto, Jorge Luis Herrera, es un DJ, identificado en el género como Regio Clown.
Cantantes como el reguetonero colombiano J Balvin compartieron mensajes en los que piden al público y seguidores colaborar en la localización de B-King.
Emiten fichas
La Comisión de Búsqueda de Personas emitió dos fichas en las que detalló que ambos artistas desaparecieron en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Sobre Bayron Sánchez señaló que “salió diciendo que iría al gimnasio” y desde ese momento se desconoce su paradero.
La ficha compartida por la fiscalía capitalina detalló que Bayron Sánchez cuenta con 31 años de edad, estatura de 1.73 metros y tiene como señas particulares una “greca” en la ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo.
En tanto, Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años de edad, mide 1.80 metros y tiene perforaciones en las orejas y diversos tatuajes, como señas particulares, de acuerdo con las fichas emitidas.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Sonora afirmó que, hasta el momento, no se tiene registro de denuncia o indicios de que ambas personas hayan desaparecido en la entidad. Aseguró que no cuentan con datos que indiquen que acudieran a cantar en fecha alguna.
“La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas”, indicó en una publicación en Facebook.