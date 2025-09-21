$!Desaparecen dos artistas colombianos en Polanco, CDMX; Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizarlos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que consideró como su amiga y “compañera de lucha desde el M19”, que colabore en la localización del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar y de su compañero, Jorge Herrera.

El mandatario colombiano señaló que ambos músicos presuntamente desaparecieron después de ofrecer un concierto en Sonora, “quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, publicó el presidente en sus redes sociales.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Sánchez Salazar es un cantante colombiano del género urbano, conocido como B-King. En tanto, Jorge Luis Herrera, es un DJ, identificado en el género como Regio Clown.