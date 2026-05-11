Desatan rumores de colaboración Gloria Trevi y Alejandro Sanz al posar juntos en Instagram

Gloria Trevi compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que aparece junto al cantante Alejandro Sanz, lo que provocó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre una posible colaboración musical.

La publicación llegó en el marco de las celebraciones del Día de las Madres y fue acompañada por un mensaje breve pero llamativo que despertó aún más la curiosidad del público.

La cantante mexicana mostró distintos momentos de la convivencia con Alejandro Sanz. En la primera fotografía ambos aparecen posando sonrientes frente a la cámara, mientras que en otras imágenes se puede ver al intérprete de “Corazón Partío” conviviendo con las mascotas de la casa y disfrutando de un plato de sopa en un ambiente relajado y familiar.

Junto a las fotografías, la artista escribió:

“Y ahora un poema... para todas las mamis... feliz día colegas, con mucho amor! @alejandrosanz”.

Aunque el texto no revela detalles concretos sobre el motivo del encuentro. Algunos medios señalan que Sanz visitó a Gloria Trevi en su casa en McAllen, Texas y los usuarios de las redes se preguntan si se viene una colaboración musical.

Entre los comentarios, expresaron el deseo de escuchar una canción interpretada por ambos artistas, destacando el talento de Gloria Trevi y Alejandro Sanz como compositores y cantantes.

“Bien preciosa tú , que bonito ver a Alejandro Sanz en tu casa ❤️ me lo saludas”. “Sí, un poema... y una linda canción juntos, ¿no?”. “En otra vida está seria la pareja perfecta”. “Los dos son increíbles Compositores espectaculares!”, son algunos de los comentarios.