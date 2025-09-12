Espectáculos
Por deportaciones

Descarta Bad Bunny llevar su gira a Estados Unidos para evitar deportaciones de sus fans

El cantante compartió su preocupación por la presencia de ICE afuera de los conciertos, por lo que no realizará conciertos en Estados Unidos
12/09/2025 12:33
El puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami.

Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto ‘Debí tirar más fotos’, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

La revista i-D publicó una entrevista con el puertorriqueño, donde abordó el tema que muchos fans estadounidenses han especulado durante mucho tiempo, señala vanguardia.com

Y es que luego de anunciar su residencia de verano en San Juan, Bad Bunny reveló que emprendería su tour mundial con paradas en Europa, Australia, Asia y Latinoamérica. Algunos de los lugares que visitará son República Dominicana, Ciudad de México, Colombia, Perú, Chile y otros lugares.

“Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio; he actuado allí muchas veces”, puntualizó. “Pero estaba el tema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera de mi concierto. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupa mucho”, dijo.

