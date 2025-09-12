Descarta Bad Bunny llevar su gira a Estados Unidos para evitar deportaciones de sus fans

El puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14, en una edición que celebrará su gala el 23 de octubre en Miami.
Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto ‘Debí tirar más fotos’, uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.
La revista i-D publicó una entrevista con el puertorriqueño, donde abordó el tema que muchos fans estadounidenses han especulado durante mucho tiempo, señala vanguardia.com
Y es que luego de anunciar su residencia de verano en San Juan, Bad Bunny reveló que emprendería su tour mundial con paradas en Europa, Australia, Asia y Latinoamérica. Algunos de los lugares que visitará son República Dominicana, Ciudad de México, Colombia, Perú, Chile y otros lugares.
“Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio; he actuado allí muchas veces”, puntualizó. “Pero estaba el tema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera de mi concierto. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupa mucho”, dijo.