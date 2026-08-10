Descarta Benny Ibarra, un nuevo reencuentro de Timbiriche

“La verdad es que tenemos planes a mediano plazo que todavía no logramos volver a juntar a la banda, esperemos que a finales del año que entra, ya sé que llevamos cinco años diciendo lo mismo, pero nunca se sabe, hay un día que mágicamente se alinea todo para poder hacerlo, la gente va a los conciertos una o a lo mejor dos veces, pero para nosotros son dos años de nuestras vidas que tenemos que bloquear para esto”, señaló el cantante.

Previo a su presentación en la Fiesta de Colores de L.A. Cetto, Benny Ibarra ofreció una rueda de prensa en la boutique de la vinícola, donde aclaró que por el momento no existen planes para un reencuentro de Timbiriche.

Respecto a la serie biográfica de Timbiriche que recientemente anunció la plataforma VIX, se limitó a decir: “De eso no te puedo platicar porque no sé, hasta que salga ahí veremos de qué va”.

A pesar de que en los últimos años las tendencias musicales han ido más en dirección a lo urbano y regional mexicano, géneros en los que incluso artistas como Thalía han incursionado, Benny aseguró que él no se rige por tendencias, señala elimparcial.com

“Mi apuesta fue siempre hacer cosas muy cercanas a mí, muy transparente, no ir con lo que está de moda, sino serle muy fiel a la construcción de un sonido muy particular, siempre ha sido el rock pop, algo muy romántico, letras profundas, pero a la vez cotidianas, creo que la vigencia viene de apostarle al respeto a las canciones que he venido coleccionado a lo largo de 35 años de carrera”.

Benny sorprendió al confesar otra faceta poco conocida de su carrera, trabajando como docente en una universidad en Ciudad de México, donde ha tenido la oportunidad de conectar con los jóvenes.

“Siento que las nuevas generaciones conectar con alguien como yo porque me ven a mis casi 56 años completamente apasionado de lo que hago, teniéndole un profundo respeto a la música y las canciones, doy clases en un curso de producción musical y esos chavos no saben mucho de mi historia”.

El cantante manifestó su admiración por sus padres, Julissa, reconocida actriz y uno de las pioneras del teatro musical en México, y su padre, Benny Ibarra, líder del grupo de rock de mediados de la década de los sesenta “Los Yaki”.

“Mi padre y mi madre son mis primeros ídolos, afortunadamente los tengo bien, los tengo sanos, es con quienes comparto mucha vida, mi padre curiosamente el rockero de la familia es quien más cercano es al mundo de la música tradicional mexicana como el mariachi y los tríos, y mi mamá, la consentida del profesor, es quien más me acercó al teatro musical que es mi gran amor”, expresó.

Benny fue uno de los artistas sorpresas de la Fiesta de Colores, junto a la agrupación Kabah, evento en el que los asistentes disfrutan de todo un día en la vinícola que incluye la bendición de la primera molienda, degustación de los mejores vinos, una exquisita comida, el concurso de pisado de uva y finalmente un espectacular concierto.