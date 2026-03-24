Descarta Miley Cyrus el reboot de ‘Hannah Montana’

En declaraciones retomadas por medios internacionales, la cantante expresó: “Estoy demasiado cansada para pensar en eso... esto ya ha sido mucho”.

Luego de participar activamente en el especial conmemorativo, Miley Cyrus aseguró que la experiencia fue intensa tanto a nivel emocional como profesional.

La artista habló recientemente sobre la posibilidad de un reboot de la serie que la catapultó a la fama, y su respuesta fue contundente: no es algo que esté considerando en este momento.

Tras el estreno del especial por los 20 años de Hannah Montana , Miley Cyrus ha dejado claro que, por ahora, no está interesada en retomar el icónico personaje.

Con estas palabras, Cyrus descartó —al menos por ahora— la posibilidad de un regreso a la historia de Hannah Montana en formato de reboot o nueva serie, detalla elimparcial.com

El especial de Hannah Montana fue concebido como una celebración de dos décadas desde el estreno de la serie, con un enfoque centrado en la experiencia personal de Miley Cyrus.

El proyecto incluyó entrevistas íntimas, recuerdos detrás de cámaras, recreaciones de momentos icónicos, reflexiones sobre su carrera. Para la artista, este proceso implicó revisitar una etapa clave de su vida, lo que, según sus propias palabras, ha sido emocionalmente demandante.

Miley Cyrus interpretó a Hannah Montana entre 2006 y 2011, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de Disney Channel.

El personaje representaba a una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop, una narrativa que conectó con millones de espectadores en todo el mundo. Aunque Cyrus ha evolucionado hacia una carrera musical consolidada, el legado de Hannah Montana sigue siendo un punto recurrente en su trayectoria.

Aunque Miley Cyrus no cerró completamente la puerta a la posibilidad de un reboot, sus declaraciones dejan claro que no es una prioridad en este momento.

El enfoque actual de la artista está en otros proyectos musicales y creativos, lo que reduce las probabilidades de un regreso inmediato a la franquicia.

Además, el especial del 20 aniversario parece haber funcionado como un cierre simbólico de esa etapa, al menos en el corto plazo.

El especial no solo celebró el legado de la serie, sino que también reavivó el interés por la franquicia. Sin embargo, la postura de Miley Cyrus deja claro que cualquier posible reboot dependerá de condiciones futuras y de su disposición personal.

Por ahora, la artista se mantiene enfocada en su presente, dejando en pausa cualquier plan relacionado con Hannah Montana.