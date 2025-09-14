Descartan que Taylor Swift declare en el caso legal de Lively y Baldoni

La cantante Taylor Swift no será interrogada en el caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, según determinó un juez, desmintiendo la afirmación de que la cantante había aceptado participar en la deposición.

El juez Lewis Liman, a cargo del caso, rechazó la solicitud del equipo legal de Baldoni para extender el plazo hasta finales de octubre con el fin de interrogar a Swift.

El único motivo que han presentado para la extensión es su afirmación de que los compromisos profesionales previos de Swift ahora le impiden comparecer antes del 20 de octubre de 2025.

Aunque los abogados de Baldoni habían declarado que Swift había aceptado participar en la deposición, los representantes de la cantante lo negaron.

En un comunicado al tribunal, un abogado de Swift afirmó:

“Desde el inicio de este asunto, hemos mantenido consistentemente que mi clienta no tiene un papel relevante en esta acción... Mi clienta no aceptó una deposición, pero si es obligada por el tribunal, su agenda permitiría cumplirla durante la semana del 20 de octubre, siempre que las partes resuelvan sus disputas”

Swift ha declarado que su implicación en la película It Ends With Us se limita únicamente a permitir que se use una de sus canciones, My Tears Ricochet, y que no participó en decisiones creativas ni en el rodaje.

Blake Lively sigue adelante con sus demandas por acoso sexual y represalias contra Baldoni, aunque la contrademanda de Baldoni contra Lively y su esposo Ryan Reynolds fue desestimada. Los abogados de Lively aseguraron que Baldoni intentaba atraer la atención mediática usando el nombre de Swift:

“Los demandados Wayfarer han buscado repetidamente involucrar a la Sra. Swift en este litigio para alimentar su estrategia mediática... Su falta de diligencia y respeto por la privacidad y agenda de Swift es asombrosa”

El nombre de Taylor Swift apareció por primera vez en la disputa cuando se revelaron intercambios de mensajes entre Baldoni y Lively sobre el guion de la película, en los que Baldoni mencionaba a Swift y a Reynolds, de acuerdo con elimparcial.com.

Para entender la participación de Taylor Swift: Nunca estuvo en el set de It Ends With Us. No participó en decisiones de casting ni creativas. No vio la edición de la película ni hizo comentarios sobre ella antes de su estreno. Viajó alrededor del mundo durante 2023 y 2024. Solo permitió el uso de una canción, entre otras 19 artistas que también contribuyeron con su música.

Un portavoz de Swift declaró que la citación en mayo fue retirada y acusó que el objetivo de incluir a la cantante era generar interés mediático, no aportar información relevante al caso.

Con la decisión del juez, Taylor Swift queda fuera de la fase de deposiciones de este litigio, mientras el conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa.

La disputa mantiene la atención pública, pero los documentos judiciales confirman que la participación de Swift en la película es mínima y que su presencia en la deposición no es necesaria, salvo orden judicial.