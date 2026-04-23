Descartan robo de vestuario de Madonna en Coachella, las maletas aún no aparecen

Después de que Madonna sorprendiera al ser la invitada de Sabrina Carpenter en Coachella y de anunciar un nuevo álbum, la cantante denunció que el vestuario que usó para ese show había desaparecido. Incluso, un representante de la cantante presentó un reporte para oficializar la pérdida.

No obstante, ya hay una actualización sobre el paradero de las históricas prendas. La última vez que las maletas de Madonna fueron vistas fue en un carrito de golf dentro del terreno donde se realiza Coachella.

Dicho carro fue manejado por un miembro del staff que llevaba el equipaje para ponerlo en un autobús; sin embargo, cuando llegaron al destino se dieron cuenta de que el equipaje ya no estaba.

Como resultado del reporte de desaparición de dos maletas con ropa y joyas pertenecientes a Madonna, la policía de Indio, California, lugar donde se realiza Coachella, comenzó a investigar el caso. El encargado de interponer la demanda fue un representante de la cantante de Like a Virgin, señala quien.com