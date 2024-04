Además de Cantrall y Baker, la película está protagonizada por un nuevo elenco de jóvenes villanos y personajes icónicos, entre ellos Brandy como Cenicienta; Rita Ora como la Reina de Corazones; Dara Reneé como Uliana; Ruby Rose Turner como Bridget, la Reina de Corazones cuando era joven; Morgan Dudley como Ella, Cenicienta de joven; Joshua Colley como el joven Garfio; Peder Lindell como Morgie; Grace Narducci como Fay, el Hada Madrina joven; Jeremy Swift como el Director Merlín; Paolo Montalban como el Rey Encantador; y Leonardo Nam como Maddox, el hijo del Sombrerero Loco. China Anne McClain vuelve a interpretar a Uma, personaje favorito de los fans y la nueva directora de la preparatoria de Auradon; y Melanie Paxson también vuelve a interpretar el papel del Hada Madrina.

Esta cuarta entrega contiene siete nuevas canciones originales, dos repeticiones y un cover de “So This is Love”, de la clásica película animada Cenicienta, que deleitarán al público y lo acompañarán a transitar este viaje emocional con los nuevos e intrépidos personajes. La banda sonora de la película, Descendants: The Rise of Red Original Soundtrack, será lanzada el 12 de julio por Walt Disney Records.

La música de la franquicia obtuvo más de 15 mil millones de reproducciones de audio y video y 8 mil millones de visualizaciones en TikTok. Además, las bandas sonoras de las películas fueron certificadas por la RIAA con tres álbumes de oro, tres sencillos de platino y dos sencillos de oro.