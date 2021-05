Desde los escenarios de Mazatlán, la obra de Manolo Díaz aterriza en Nueva York

Temporada de ciervos, obra de la autoría de Manolo Díaz, traspasa las fronteras y llega a Nueva York, donde formará parte del festival Cimientos 21, que se integra de 10 textos de dramaturgos de diferentes partes del mundo; el dramaturgo mazatleco es el único mexicano.

Será esta obra de Manolo Díaz la que cierre este festival, mismo que está programado del 1 al 6 de junio de este año. Aunque este festival estaba programado para realizarse de manera presencial, por la pandemia por coronavirus se cambiaron los planes y será transmitido por Facebook Live y Zoom, lo que permitirá que el público de este País pueda presenciarlo.

“Siempre había querido ir a Nueva York, todavía sigo queriendo, pero con la selección del texto supe que existía una posibilidad de ir. Aunque no voy a estar yo físicamente, me entusiasma saber que mis letras sí saldrán de México este año, que es un año complicado para sumar millas. Creo que “Ciervos” es un texto que habla mucho de “lo mexicano”, por eso quería que fuera este texto el que saliera de México, de Sinaloa y del barrio. Curiosamente los demás autores seleccionados dijeron que “Temporada de ciervos” terminaba por ser una obra muy universal a la par de vertiginosa” dijo Manolo Díaz en entrevista vía telefónica para Noroeste.

Díaz destacó que durante la primera reunión con los autores seleccionados y con los organizadores se sintió muy cohibido. Pues estaba en la misma selección y reunión que Julia Pascal, “una autora y directora muy reconocida del Reino Unido”, Luis Miguel que hace televisión y teatro en España; Vindas “un joven autor que ha estado en varias partes del mundo”, entre otros creativos de diferentes partes del mundo.

“Creadores de Rusia, Alemania, Estados Unidos y Uganda, y yo solo era un mazatleco donde lo más internacional que tenía era una mención honorífica de una universidad en Barcelona por una obra de unos robots que inventan humanos”, dijo.

Para que Temporada de ciervos fuera una de las 10 seleccionadas, Díaz se inscribió a una convocatoria, misma que le mandó una amiga que trabaja en el Centro Cultural Helénico.

“Según Guillermo Severiche, que es parte de los organizadores, llegaron poco más de 400 textos de diferentes partes del mundo, podían ser textos en inglés o Español, y de esos seleccionaron 10 para estar en el festival”.

Manolo explicó que durante poco más de dos meses tuvieron sesiones en línea para leer los textos entre los autores. La dinámica del festival será que, de cada una de las obras se hará una lectura dramatizada, que es como un semi montaje, “hay un director, un grupo de actores, trazo escénico e interpretación, pero los actores se apoyan en el texto, no lo memorizan”.

Temporada de Ciervos se presentará junto a Wajtacha, de España; As Happy as God in France, de Reino Unido; Dharma, de Estados Unidos; Mukti, de Rusia, ¿De qué color es la lluvia?, de Costa Rica; When it hurts // this body is just a house, de Alemania; The Prodigal Daughter, de Uganda; y All My Mothers Dream in Spanish y Re-Vitalized, ambas de Estados Unidos.

Las obras de Díaz

Manolo Díaz tiene tres obras publicadas “Ojo de res” y “Siempre tendremos Dallas”, ambas por la Universidad Veracruzana en el cuaderno de teatro Tramoya. Y “Aviones” en teatro de la gruta XVII del Fondo Editorial Tierra Adentro. Además tiene un montada que se llama “Temporada de patos” que este mes estrena temporada en Morelia, Michoacán.

El también actor tiene un colectivo se llama Los Pata Salada, con quienes presentó Un muy largo ensayo para una canción con cuatro acordes, en la pasada edición de la Muestra Local de Teatro.