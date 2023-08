Adele está lista para volver a ser mamá. La cantante de 35 años expresó su deseo de tener otro hijo pronto mientras hablaba con sus fans durante su espectáculo Weekends With Adele que presenta en Las Vegas.

La intérprete de éxitos de When We Were Young y Don’t You Remember compartió a su hijo Angelo, de 10 años, con su ex esposo, Simon Konecki. Ambos finalizaron su divorcio en abril de 2019.

La cantante británica le dijo a sus fanáticos que está “lista para volver a ser mamá pronto”, e incluso ha elegido una lista de posibles nombres para el bebé.

En un video que se viralizó en la plataforma de Tik Tok, se puede apreciar el momento en que una fan le pidió un consejo a la cantante sobre el nombre que le debería poner al bebé que está esperando, indicó quien.com

“Tengo muchas ganas de volver a ser madre pronto”, le dijo Adele a la mujer. “De hecho, he estado escribiendo listas”, agregó sobre los nombres de bebés. “Así que cada vez que veo un nombre que me gusta, lo escribo en mi teléfono”.