Este deseo confirma lo dicho en diciembre de 2021 por Malicha Ortiz, prima de José José, quien reveló para Ventaneando los deseos de Noreña por permanecer incluso en la otra vida junto a quien fue su más grande amor.

Malicha es dueña del lote en el que fueron sepultadas las cenizas del cantante en el panteón francés y compartió los detalles de esta petición:

“En eso estamos ahorita porque yo he tenido este año la pena de perder a seis personas de la familia. Ha sido muy duro este año, muy fuerte, pero cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo ‘Sí, hermana, porque yo no reconozco otra prima que no sea Anel. Si ella se quiere quedar ahí, ahí se queda’”, comentó.