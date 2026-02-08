Desea Caleb McLaughlin ser el próximo Miles Morales en ‘Spider-Man’

Durante la presentación de la película animada La cabra que cambió el juego: Goat, McLaughlin compartió con el público y los medios su deseo de encarnar al joven héroe. “Me encantaría interpretar a Miles”, dijo, según recogió Variety.

El cierre de Stranger Things en su quinta temporada dejó atrás la etapa de Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair. Poco después de despedirse de la serie de Netflix, el actor expresó su entusiasmo por una nueva fase en su carrera y expresó públicamente su mayor aspiración: interpretar a Miles Morales en una futura producción de Spider-Man.

Nacido en el Bronx, el artista de 24 años explicó la importancia que tiene el personaje en su vida. “Creo que Miles representa algo más grande que yo mismo; representa algo más grande que la mayoría de las personas”, reflexionó.

Además, destacó la relación personal que siente por sus raíces neoyorquinas y el universo del Spider-Verse. “Viendo la historia del Spider-Verse, siento que está realmente, realmente conectada y creo que mucha gente entiende lo que eso significa”.

El estreno de la última entrega de Spider-Verse está anunciado para junio de 2027. A propósito de su salida de Stranger Things, McLaughlin contó que siente un profundo agradecimiento por lo vivido, detalla elimparcial.com

“Es una bendición. Mirando atrás, estoy realmente agradecido por todo lo que viví, por la gente que conocí y por todos los amigos que tengo. Estoy muy agradecido. Creo que la vida después del show es un nuevo capítulo y estoy feliz de comenzarlo con Goat”, compartió en referencia a su más reciente proyecto.

Cabe destacar que otra de las estrellas de la exitosa serie, Sadie Sink, fue confirmada como parte del elenco del próximo film Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la franquicia de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland y que se lanzará en julio de 2026.

A poco de cumplir los 30 años, Holland retomó su icónico papel del Hombre Araña en una historia que explorará al personaje en una etapa más adulta, tal como se tanteó en el final de Spider-Man: sin camino a casa (2021).

Por el momento, se desconoce cuál es rol de Sink, pero los rumores apuntan a que podría tratarse de una joven Jean Grey o, incluso, Gwen Stacy, uno de los intereses románticos de Peter Parker que hasta ahora no ha aparecido en el UCM.