Desea Cristian Castro ingresar a la universidad y continuar sus estudios

El caso de Cristian Castro se distingue porque el artista está a punto de concretar uno de sus esfuerzos personales más persistentes, señala infobae.com

Esta decisión cobra especial relevancia porque el cantante mexicano ha mantenido su actividad en los escenarios a nivel internacional mientras avanzaba en sus estudios, presentando exámenes desde ciudades como Londres y Madrid. La declaración fue realizada en una entrevista con el programa Ventaneando.

A dos semanas de concluir la educación preparatoria, Cristian Castro ha manifestado su propósito de ingresar a la universidad y cumplir así una aspiración que había postergado durante años debido a las exigencias de su carrera artística.

“Se me ha dificultado bastante en los viajes. He hecho exámenes desde Londres, he hecho exámenes desde España, he hecho exámenes desde distintos lugares”, afirmó el intérprete, quien enfatizó que este proceso implicó varios desafíos logísticos y adaptaciones para cumplir con sus responsabilidades educativas.

A solo dos semanas de finalizar la preparatoria, Cristian Castro señaló que no solo desea completar este ciclo académico, sino también continuar con una carrera universitaria presencial.

Según relató a Ventaneando, la elección de la carrera aún no está definida, pero entre las opciones que baraja aparecen docencia, administración de empresas, contabilidad y ciencias.

“Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda la vida, que estoy pensando qué estudiar. De verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”.

Uno de los factores centrales en la determinación de Cristian Castro ha sido su madre, la actriz y presentadora Verónica Castro, quien finalizó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella, y sobre todo en deuda con ella, en deuda conmigo mismo, con la familia, porque dije: ‘Bueno, ¿cómo es posible que una señora que estaba embarazada, que estaba con mucho trabajo, también con un nivel económico bastante bajo, que va, que viene, que hace castings, que estudia por otro lado en la academia Andrés Soler como actriz, y también estudia locución, aparte que tenga el tiempo para estudiar su carrera en una universidad, pues de lo más alto que hay en el mundo?”. dijo.

El equipo docente responsable de la formación de Cristian Castro ha enfatizado el nivel de compromiso del artista con sus estudios, pese a los retos asociados con los viajes y las jornadas de trabajo propias de su carrera.