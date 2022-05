$!Desea Hayden Christensen protagonizar una serie enfocada en Darth Vader

“Si se presenta la oportunidad, estaría a favor. Creo que este es un personaje muy complejo, y hay mucho por explorar más. Si los poderes fácticos estuvieran dispuestos, estaría muy emocionado de poder hacerlo”, dijo el actor que encarnó a Anakin Skywalker en Attack of The Clones y Revenge of The Sith y ahora continuará explorando al personaje como Vader en Obi-Wan Kenobi.