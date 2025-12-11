Desea Julieta Venegas cantar con Bad Bunny en CDMX

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Julieta Venegas no dudó en expresar su entusiasmo por sumarse a los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

La cantante aprovechó el furor por la visita del puertorriqueño para enviarle un mensaje especial y expresar su deseo de volver a compartir escenario.

Horas antes de que Bad Bunny arrancara el primero de sus ocho conciertos en la Ciudad de México, una figura muy querida los mexicanos se hizo presente Julieta Venegas.

Con su característico sentido del humor, la cantautora comentó entre risas: “Pues sí, me encantaría... ¡Benito, escucha a México!”, al ser cuestionada sobre si había recibido alguna invitación formal.

Aunque todavía no ha recibido la invitación, Venegas aseguró que su ilusión sigue intacta y que la posibilidad de subir al escenario junto al reguetonero continúa abierta. Además, confirmó que, aunque no haya una colaboración, planea asistir a alguno de los conciertos del puertorriqueño en la CDMX, señala quien.com

En octubre de 2021, la música latina vivió una de sus colaboraciones más inesperadas cuando Julieta Venegas, Bad Bunny y el productor Tainy unieron fuerzas en el sencillo Lo Siento BB.

El tema fue lanzado el 5 de octubre de 2021 como el primer sencillo del álbum Data de Tainy, sorprendiendo a fans de géneros muy distintos al combinar la sensibilidad acústica de Venegas con el estilo urbano de Bad Bunny y la producción vanguardista de Tainy.

La colaboración nació cuando Tainy invitó a Julieta Venegas a participar en la canción y ella aceptó, comunicándolo a sus seguidores en redes sociales.

La tijuanense expresó su emoción por trabajar junto a uno de los artistas más populares del momento y por formar parte del proyecto del productor puertorriqueño.