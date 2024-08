“Tiene que ser la canción correcta y tiene que tener un tema que no sea dañino ni obsceno, que en esas canciones parece que todo va por ahí”, dijo en una entrevista.

La cantante española Natalia Jiménez, conocida por interpretar música mexicana, está dispuesta a incursionar en los cada vez más populares corridos tumbados, pero siempre y cuando no aborden temas “dañinos”, según expresó la cantante.

Si nos dejan, Deja que salga la luna y Amanecí en tus brazos son algunas de las ocho canciones del álbum grabado en el Teatro Juárez con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

La cantautora española refirió que desde que era vocalista del grupo La Quinta Estación tuvo la idea de sacar versiones con mariachi de temas como Me muero o Algo más, y fue así que surgieron los dos discos titulados México de mi corazón.

Sin embargo, reveló que, para sacar adelante estos proyectos y el concepto musical que ella quería plasmar, tuvo que cambiar de agencia de representación.

“Mucha gente apostaba por mí para hacer otra cosa. Cuando presenté el proyecto de México de mi Corazón a mi antiguo equipo de management, me dijeron que preferían que hiciera reguetón, y yo dije: esas cosas no las hago, a eso no vine aquí. Fue difícil”, admitió.

Ahora, ya con varios años recorridos en la música regional mexicana, Natalia Jiménez aseguró que le gustaría mucho colaborar con cantantes como Alejandro Fernández o Julieta Venegas.