Desea Zack Snyder filmar ‘The Dark Knight Returns’, busca el regreso de Ben Affleck

La película todavía no existe oficialmente: no se ha anunciado un guion, un acuerdo con DC Studios ni negociaciones con Affleck. Sin embargo, Snyder dejó una respuesta particularmente sugerente durante una conversación pública con Miller celebrada el 18 de julio de 2026 en el Wilshire Ebell Theatre de Los Ángeles, detalla elimparcial.com

Discovery y la edad que tendría Ben Affleck dentro de algunos años han reavivado las especulaciones sobre una película que también podría funcionar como la despedida definitiva del Snyderverse.

Zack Snyder volvió a expresar su deseo de llevar al cine The Dark Knight Returns , la legendaria historia de Batman escrita por Frank Miller. La posibilidad de que Paramount termine adquiriendo Warner Bros.

Cuando le preguntaron cuándo realizarían una película de The Dark Knight Returns, el cineasta contestó. “Cuando nos dejen”. La frase no confirma que el proyecto esté en desarrollo, pero sí demuestra que Snyder continúa dispuesto a dirigirlo y que el principal impedimento sería obtener la autorización de quienes controlen cinematográficamente a Batman.

El interés de Snyder en el cómic de Frank Miller, publicado originalmente en 1986, no es nuevo. Durante años lo ha descrito como una de las obras que más influyeron en su manera de entender a Batman.

En 2021, el director explicó que soñaba con realizar una adaptación independiente, extremadamente fiel a las viñetas y construida con una metodología similar a la que utilizó en Watchmen. En aquel momento también señaló que no necesariamente emplearía a Ben Affleck y Henry Cavill, pues imaginaba la producción como una historia autónoma.

No obstante, durante una entrevista concedida en febrero de 2026 por el décimo aniversario de Batman vs Superman: Dawn of Justice, Snyder reiteró que todavía aceptaría el proyecto si surgiera la oportunidad.

Seré 100 por ciento honesto: todavía haría The Dark Knight Returns como película si se presentara la oportunidad”, declaró el realizador en el pódcast Happy Sad Confused.