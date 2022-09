Desestiman abogados de Pablo Lyle declaraciones de testigos por caer en contradicciones

-J.R: ‘No, no, no, por favor no me pegues’.

J.R: Escuché que la víctima dijo: ‘No, por favor no me lastimes’.

En su declaración, la mujer aseguró que el fallecido pidió al actor que no lo golpeara. Aquí parte de la transcripción de lo que dijo en el interrogatorio, de acuerdo con lo retransmitido por el programa televisivo Ventaneando.

Aquí, parte de lo que dijo la mujer, quien aseguró al abogado del actor, Philip Reizenstein (P.R) no haber escuchado nada debido a que las ventanillas de su auto estaban cerradas.

P.R: ¿Usted le dijo a los detectives que la ventana estaba arriba?

M.R: Es correcto.

-P.R: ¿Y le dijo a los detectives que no pudo escuchar nada?

-M.R: No pude escuchar nada y no he cambiado mi declaración.

-P.R: Y cuando usted estaba en ese auto y no pudo escuchar nada, ¿quién iba sentada a su lado?

-M.R: Mi hija (Jessica Rocha).

-P.R: Usted declaró en la corte que recordaba y había visto.

-M.R: No vi todo.

-P.R: Eso no fue lo que dijo en su testimonio inicial.

-M.R: No puedo ser exacta, no soy una testigo perfecta, quiere que recuerde cada detalle en particular y es imposible.

En el interrogatorio, y ante la evidencia en las contradicciones, la defensa de Pablo Lyle hizo énfasis en su postura, al determinar que las declaraciones de las mujeres no son más que la presunción de ambas testigos y no un hecho real. Philip Reizenstein también recordó a María Rizzo (M.R) la ocasión en que testificó haber visto a Juan Ricardo Hernández con los brazos levantados.

-M.R: No sé lo que pasaba por su mente, dije que lo vi con los brazos levantados.

-P.R: Y usted cree que es esa una manera de decir: ‘No me pegues’, ¿cierto?.

-M.R: Para mi percepción en ese momento, la manera en que yo lo vi, en el momento en que ocurrió, sí.

Finalmente, el abogado Reizenstein logró desestabilizar el testimonio de ambas testigos, considerado uno de los más esenciales en el caso.

-M.R: Tiene razón, no vi todo lo que ocurrió.

-P.R: Entonces, por ejemplo, ¿usted no sabe que el señor Hernández se bajó de su auto, o sí?

-M.R: No.

-P.R: ¿No lo vio caminar hacia el auto de Lucas Delfino, o sí?

-M.R: No

-P.R: ¿No lo vio golpear su ventana, o sí?

-M.R: No

De esta manera, los abogados de Lyle han logrado una ventaja para el actor, aunque todavía se tienen que analizar las declaraciones de los demás testigos. En esta sesión también se incluyó el testimonio del teniente que asistió a Hernández tras ser golpeado, siendo esta la primera vez que alguien habla de la condición en la que fue encontrado el hoy occiso.