Deslumbra la mexicana Fátima Bosch en la preliminar de Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch deslumbró en el desfile preliminar de Miss Universo con un vestido inspirado en la diosa mexica de las flores Xochiquetzal, estética de los pueblos originarios, diseñado por Fernando Ortiz.
La vestimenta mezcla plumas rojas, verdes y turquesas para evocar fertilidad y belleza ancestral y se compone de un top con hombreras, una falda, espinilleras y un penacho. Los colores elegidos son vibrantes y saturados; rojo, verde y dorado, con unas plumas lilas en la espalda.
En el desfile de traje de baño, la modelo tabasqueña lució un traje de baño de una pieza en color rojo con un pareo en naranja que balanceo durante la pasarela.
Para el desfile en traje de gala, modeló un vestido dorado con brillos entre amarillos y verdes, con un collar largo que abarca el cuello completo, botones centrales que realzan la figura y peinado recogido.
Durante la presentación preliminar, el certamen destacó algunos aspectos de la trayectoria personal como el que ha participado durante más de diez años como voluntaria en un hospital oncológico. Ha Colaborado en programas de prevención del suicidio y apoyo a menores no acompañados.
Una publicación compartida por Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)
Además, ha enfrentado retos educativos derivados de la dislexia y el TDAH, los cuales han impulsado su creatividad y capacidad de adaptación. Estudió moda en la Ciudad de México y en Milán, y actualmente promueve iniciativas de reciclaje sostenible.
Fue presentada como una mujer que brilla “con tanta fuerza” y es considerada “excepcional” dentro de su comunidad.
Fátima Bosch se volvió tendencia en redes por la forma tan determinante con la que se defendió cuando fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.
Miles de personas de todo el mundo mostraron su apoyo hacia la mexicana y condenaron la situación por la que pasó.
La gala final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en Tailandia. En Sinaloa, por a la diferencia de horario, la transmisión podrá seguirse a partir de las 18:00 horas del jueves 20 de noviembre.
El evento se emitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo y en televisión abierta por Imagen Televisión.