Deslumbra la moda en alfombra roja de Latin Grammy

Las principales figuras de la industria latina convirtieron el evento musical en una pasarela de estilo, creatividad y propuestas arriesgadas. Los atuendos de gala y diseños únicos marcaron tendencia en la 27 edición, donde la moda fue protagonista.

Las estrellas de la música latina transformaron la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, en una deslumbrante pasarela de looks arriesgados y vestidos espectaculares.

La 27 edición de la ceremonia, realizada en el MGM Grand Garden Arena, reunió a cantantes y compositores que optaron por vestidos de gala, piezas de diseñador y joyería. Las propuestas fueron desde el glamour clásico hasta la experimentación, consolidando la moda como coprotagonista del evento.

Tradicionalmente, las alfombras rojas de eventos de premiación como los Latin Grammy son espacios donde la moda adquiere relevancia. Más allá de la celebración musical, estas galas permiten a las personalidades mostrar sus elecciones de estilo, influenciando tendencias y generando conversación sobre creatividad en el vestir.

Rosalía se presentó con un vestido blanco de inspiración nupcial y estética teatral. El diseño mostró un cuerpo de tul semitransparente, drapeados y un cuello de volantes. La falda, con múltiples capas de tul, creó una silueta con larga cola.

La cantante Camila Cabello llevó un conjunto rosa pastel con inspiración lencera. El estilismo incluyó un top de satén con detalles de encaje y hombros descubiertos, acompañado de una falda larga de tiro bajo. Una estola blanca de plumas añadió un toque dramático al atuendo.