$!Deslumbra Natalia Jiménez en la La Gala ¡Hola! Latina Powerhouse 100

Natalia Jiménez continúa llevando su talento y la música en español a importantes escenarios internacionales. La reconocida cantante fue una de las artistas participantes de la segunda edición de la Gala ¡HOLA! Latina Powerhouse 100, celebrada en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center de Miami, Florida.

Organizada por ¡HOLA! Américas, esta importante celebración reúne a mujeres latinas cuyo liderazgo, talento y aportaciones están dejando huella en distintos ámbitos, desde el entretenimiento y la cultura hasta los negocios, el deporte y la filantropía.

Bajo el lema “El legado hispano: inspirando el futuro de Estados Unidos”, la gala destacó la influencia de las mujeres hispanas en la construcción del presente y futuro de la sociedad.

Para esta especial ocasión, Natalia Jiménez deslumbró con dos exclusivos diseños del prestigioso diseñador Oscar de la Renta, quien aportó elegancia y sofisticación a cada uno de sus momentos durante la celebración.

Para la alfombra y la sesión fotográfica de la portada de la edición especial, la cantante lució un espectacular vestido de tafetán rosa. Como parte de este reconocimiento, Natalia compartió la portada de la revista junto a algunas de las mujeres latinas más influyentes del momento, destacando su presencia y trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.