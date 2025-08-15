$!Deslumbra Shakira con su concierto en Hermosillo

Después de 14 años de ausencia, Shakira volvió a pisar un escenario en Hermosillo con un espectáculo que combinó energía, baile, cercanía con el público y un repaso por los éxitos que han marcado su carrera. Con un traje plateado y lentes oscuros, la artista ingresó al Estadio Héroe de Nacozari acompañada de sus bailarines y de los ganadores del concurso Camina con la Loba. Abrió la noche con La Fuerte, seguida de Girl Like Me, momento en el que cambió su atuendo a un vestido corto color rosa. La estrella no dejó pasar la oportunidad de dedicar unas palabras al público por su paciencia pese a malas condiciones del clima previo al show.

“Muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia, del tráfico, de los inconvenientes... Aquí están. Y les agradezco tanto por este esfuerzo. Espero que todo funcione bien. Ya se nos dañaron unas luces por allá atrás. Lo importante es que estoy aquí para bailar, para cantar con ustedes. ¡Todo lo demás no importa!, lo que importa somos nosotros. Así que gracias por acompañarme esta noche. Ya saben que para mí no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada mexicana. Mi gente: esta noche somos uno”, expresó la colombiana.

Uno de los instantes más celebrados llegó con la pieza Las de la intuición, coreada por todo el estadio. Luego, con guitarra en mano, interpretó Inevitable de su álbum ¿Dónde están los ladrones?, antes de dedicar unas palabras al público.

Miles de personas acuden a su concierto.

Con sus característicos movimientos, la colombiana puso a bailar a todo el estadio con Hips Don’t Lie, para luego combinar ritmos de cumbia y pop en un popurrí que incluyó Copa Vacía, La Bicicleta, La Tortura y Chantaje. Posteriormente, con un traje rojo de dos piezas, interpretó y bailó Ojos Así, mostrando su fusión de sonidos orientales y latinos. Hacia el final, Shakira introdujo uno de los momentos más íntimos de la noche, señala elimparcial.com



