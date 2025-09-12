Deslumbran Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda en Nueva York

Buenas noticias para los seguidores de Peso Pluma, ya que Hassan Emilio Kabande Laija, es el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos (CFDA) para la New York Fashion Week o Semana de la Moda de Nueva York.

El pasado miércoles 10 de septiembre, el CFDA celebró una recepción en el Rockefeller Center previa al inicio oficial de la NYFW, que comenzó este 11 de septiembre, y culminará hasta el 16.

Al coctel asistieron líderes del CFDA, como el director general, Steven Kolb, y el presidente, el diseñador Thom Browne, así como la influyente Anna Wintour.

Peso Pluma se unió a este grupo de personalidades acompañado por la cantante Kenia Os, quien es su pareja. En esta primera aparición juntos en la Semana de la Moda de Nueva York, los mexicanos deslumbraron a presentarse bastante elegantes para la ocasión, detalló vanguardia.com