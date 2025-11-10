Desmiente Ángela Aguilar usar autotune y hacer playback durante conciertos

La intérprete de Dime cómo quieres salió a desmentir los rumores de que hace ‘playback’ durante sus conciertos y demostró sus habilidades de canto frente a su público.

Desde ser ovacionada por el público hasta adoptar el apodo de ‘peloncita’ son algunos de los momentos que se han viralizado durante la gira de Ángela. Incluso, la hija de Pepe Aguilar hizo frente a las críticas que aseguran que usa ‘playback’.

La gira de conciertos de Ángela Aguilar por Estados Unidos no deja de dar de que hablar, pues en tan solo un par de presentaciones, la joven cantante de regional mexicano ha protagonizado una serie de momentos virales en internet.

Fue durante una de sus más recientes presentaciones por Estados Unidos, donde Ángela Aguilar decidió desmentir los rumores de que hace ‘playback’ o de que usa autotune durante sus conciertos, señala milenio.com

Durante su show, la hija de Pepe Aguilar comenzó a golpear su micrófono para corroborar que estaba encendido, después comentó que en redes sociales circulaba este rumor que estaba lista para desmentir.“

Oigan, es que yo leí por ahí que decían que estaba haciendo playback y que traía una cosa que se llama autotune, vamos a ver...”, dijo la joven cantante, quien rápidamente fue respaldada por el público.

Luego de este comentario, Ángela Aguilar comenzó a cantar sosteniendo una nota, desatando una serie de aplausos y una ovación por parte de los asistentes.

A pesar de que la acción fue ovacionada por los asistentes al concierto, en redes sociales no causó la misma impresión. Como ya es costumbre, internautas hicieron burlas de la participación de Ángela Aguilar en vivo, asegurando que no hizo nada destacable.

“A los 3 segundos voltea a ver “su reloj” como si llevara mucho tiempo sosteniendo la nota”, “Y con ese grito ya demostró que sabe cantar jajajaj”, ”Con esto deja claro que si ve en redes todo el hate que le tiramos. Sigamos”, “La necesidad de andar aclarando cada cosa la lleva a funarse cada día más”.