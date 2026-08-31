$!Desmiente Christian Nodal concierto en Nuevo León

A través de un comunicado oficial, se informó al público, medios de comunicación y seguidores del artista que la fecha anunciada no corresponde a ningún evento oficial.

Una supuesta presentación de Christian Nodal programada para el próximo 10 de octubre en el Domo Care, en Guadalupe, Nuevo León, comenzó a circular en redes sociales; sin embargo, el propio equipo del cantante ya salió a desmentir la información.

De acuerdo con el comunicado, Christian Nodal no tiene programada ninguna presentación en el Domo Care para el 10 de octubre. El equipo del intérprete de éxitos como Botella tras botella señaló que la fecha que ha circulado recientemente en redes sociales es falsa y no forma parte de la agenda oficial del cantante, detalla elimparcial.com

Por ello, hicieron un llamado a los seguidores a mantenerse atentos a los canales oficiales del artista antes de adquirir cualquier entrada.

Ante la difusión de información incorrecta, el equipo de Christian Nodal pidió al público no dejarse sorprender y evitar realizar compras de boletos relacionados con esta supuesta presentación.

También recomendaron consultar únicamente los canales oficiales del cantante para conocer sus próximas fechas y presentaciones. La aclaración busca evitar que los seguidores del artista sean víctimas de posibles ventas fraudulentas relacionadas con un evento que, hasta el momento, no está contemplado en su agenda oficial.

El equipo del cantante reiteró su agradecimiento por el cariño y respaldo que el público ha mostrado hacia Christian Nodal, al tiempo que pidió mantenerse informado mediante sus plataformas y canales oficiales.

De esta manera, queda descartada la supuesta presentación del 10 de octubre en el Domo Care de Guadalupe, Nuevo León, al menos de acuerdo con el comunicado difundido este 30 de agosto.