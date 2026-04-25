$!Desmiente Christian Nodal rumores de separación, con una imagen en sus redes sociales

La publicación de Nodal: qué compartió y por qué es relevanteEn una historia de Instagram, Christian Nodal difundió una fotografía en blanco y negro junto a Ángela Aguilar. En la imagen, ambos aparecen durante un paseo a caballo en un camino de terracería, en un entorno privado.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió una imagen personal acompañada de un mensaje musical que refuerza su relación. Esta acción surge después de versiones difundidas en medios de espectáculos que apuntaban a una posible separación.

El cantante de regional mexicano Christian Nodal respondió de forma directa a los rumores sobre una supuesta crisis con su esposa Ángela Aguilar.

La elección musical también llamó la atención. El cantante utilizó el tema Lo tienes todo de Julión Álvarez, cuya letra hace referencia a una relación estable y comprometida, detalla elimparcial.com

Las especulaciones comenzaron el 17 de abril de 2026, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó en una transmisión que, según sus fuentes, la pareja podría estar separada.

En ese momento, también se señaló que el cantante enfrentaba situaciones personales y profesionales que habrían impactado su relación. Estas versiones se difundieron rápidamente en redes sociales.

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se formalizó el 24 de julio de 2024. Desde entonces, ambos han mantenido una presencia constante en el ámbito público y digital.

La reciente publicación del cantante funciona como una respuesta directa a las versiones de ruptura. Al tratarse de contenido actual y personal, permite ubicar a la pareja en un contexto reciente, sin indicios de separación.

Por su parte, Kunno compartió dos imágenes en sus historias de Instagram. En ellas, aparece junto a la pareja en lo que parece ser un viaje privado.

El influencer se refirió a ambos como “mis papis”, una expresión que utiliza de manera habitual para figuras cercanas o de admiración. Más allá del tono, las imágenes aportan un dato concreto: muestran una convivencia reciente entre los tres, lo que coincide con la narrativa de estabilidad en la relación.