“No fue real, te lo cuento yo, si vi la nota donde Mariana dice ‘les tengo un chisme’, lo vi, y yo dije ‘¿cuál?, yo también quiero saber’, y no, eso no es cierto, Mariana te contaron mal el chisme”, inició su explicación Zaba a las cámaras del programa Ventaneando.

Érika Zaba, ex integrante de OV7, respondió a las recientes declaraciones de su ex compañera de grupo Mariana Ochoa, luego de que la artista declarara que algunos de sus colegas tenían planeado continuar con el legado del exitoso grupo de pop, sin incluirla a ella, a Lidia Ávila y Oscar Schwebel.

“La convocatoria para subir a la Arena a cantar Te quiero tanto, sólo me la hizo Ari a mí, no fue convocado nadie más. No salió así, ¿cómo crees?, salió muy casual, muy normal. M’Balia ni estaba en México, estaba con Alex fuera de México, Kalimba tampoco estaba, o sea, ni los invitamos”.

Y agregó. “Literalmente estábamos Ari y yo cenando en su cumpleaños, me fui a cenar con él, el mero día de su cumpleaños, y me dice ‘¿qué te parece que te subes conmigo a cantar Te quiero tanto en la siguiente Arena?’, y yo ‘¿cómo crees?, estamos festejando tu cumpleaños’, me dice ‘por favor, de regalo de cumpleaños’, y yo ‘¿sí?”.

Acto seguido, la artista de 46 años negó que dentro de sus planes se encuentre el que Ari, M’Balia, Kalimba y ella formen una nueva banda de pop, e incluso aclaró el motivo por el que ellos cuatro aparecen juntos en una reciente fotografía.

“A ver, no era mi cumpleaños, yo no convoqué a esa fiesta. Es evidente que estaba dividido en dos grupos, sé que Óscar vino a México y se vio con Lidia, y a mí no me habló para vernos, para irnos a tomar un café, y no me siento, no digo ‘ay, qué poca, no me hablo para vernos’, no porque su convivencia conmigo últimamente no era la mejor, al final del día entiendo que él venga a México, porqué él vive en Los Ángeles, y que no me llame y que no nos veamos, no me lo tomo personal, es normal”, declaró.

Finalmente, Zaba manifestó que, de tener la idea que sugirió Mariana, usar el nombre de su grupo les sería muy complicado. “Los siete somos dueños de OV7, pero no he investigado absolutamente nada de la parte legal, porque no es una posibilidad que esté sobre la mesa, no”, aseveró.