Desmiente Espinoza Paz los rumores sobre la situación de su visa

Sin embargo, el cantante y su equipo habrían desmentido los rumores de aseguraban que recientemente le habían quitado su visa. Ena realidad, el artista no cuenta con ese documento desde hace aproximadamente tres años.

“Acabo de hablar con él y su gente, y me confirmaron que no tienen visa desde hace tres años, no desde hace tres meses como algunos habían dicho”, publicó Chamonic en sus plataformas digitales.

La creadora de contenido explicó que el artista ha estado en un proceso de gestión para renovar su visa de turista y de trabajo, sin éxito hasta el momento.

Chamonic también subrayó que este caso no tiene que ver con investigaciones legales o vetos recientes, simplemente lleva tiempo sin visa y sigue intentando recuperarla, aseguró la creadora de contenido, agradeciendo al cantante por brindarle la información de manera directa.