Desmiente Fátima Bosch que renunciará a Miss Universo

Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, puso fin a los rumores que aseguraban que estaba a punto de renunciar a su título.

A través de sus redes sociales, la modelo mexicana dejó claro que su corona no está en duda y que, por el contrario, atraviesa un momento de profundo compromiso con su misión.

“Ser Miss Universo no es solo una corona, sino una misión”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó por qué decidió hablar abiertamente sobre su infancia, su identidad y los motivos que la impulsan a seguir adelante pese a la controversia.

Bosch compartió por primera vez detalles íntimos de su historia personal, revelando que creció siendo una niña neurodivergente. Aunque reconoce que ese rasgo forma parte de quién es, subrayó que no la define por completo.

Compartió que durante su infancia no encontraba figuras con quienes identificarse, lo que la llevó a sentir que su autenticidad era “demasiado... o muy poca”. Esa ausencia de referentes se convirtió en el motor para levantar la voz y representar lo que ella misma necesitó cuando era niña.

Ante el revuelo mediático y las especulaciones sobre su supuesta salida del certamen, Bosch dijo que este momento de exposición la impulsó a hablar, no a esconderse, señala elimparcial.com.

“Si mi voz puede romper el silencio, si mi historia puede encender esperanza o si mi autenticidad hace que otras personas dejen de tenerle miedo a la suya, entonces todo habrá valido la pena”.

En su mensaje, fue contundente al negar cualquier posibilidad de abandonar su título. Subrayó que, lejos de apartarse, está iniciando una etapa más fuerte y más consciente de lo que representa llevar la banda.